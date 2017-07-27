Рязанских школьников приглашают на увлекательные выходные в село Константиново

30 июля с 11 до 15 часов в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина пройдёт музейная программа для детей в дни школьных каникул. Она направлена на формирование ценностных ориентаций подрастающего поколения в условиях современного музея.

Дети смогут поиграть в игры «Крокет» и «Котел», поучаствовать в традиционных забавах жителей села Константинова, в мастер-классах по росписи глиняного изделия, изготовлению глиняной свистульки, валянию из непряденой шерсти. Впервые маленькие посетители смогут изготовить перчаточную куклу и поставить спектакль с её участием, сообщает сайт «Музеи Рязанской области».