09:58 МСК
Четверг
27 / 07 / 2017
Выпуск № 135 (5422)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
116

Рязанских школьников приглашают на увлекательные выходные в село Константиново

18:39 / Культура

30 июля с 11 до 15 часов в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина пройдёт музейная программа для детей в дни школьных каникул. Она направлена на формирование ценностных ориентаций подрастающего поколения в условиях современного музея.

Дети смогут поиграть в игры «Крокет» и «Котел», поучаствовать в традиционных забавах жителей села Константинова, в мастер-классах по росписи глиняного изделия, изготовлению глиняной свистульки, валянию из непряденой шерсти. Впервые маленькие посетители смогут изготовить перчаточную куклу и поставить спектакль с её участием, сообщает сайт «Музеи Рязанской области».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанцев приглашают посмотреть «Садовое заведение С.Н. Худекова»

Рязанцев приглашают окунуться в атмосферу средневековой Руси

Юные рязанцы отправятся на заключительный этап Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
21:14
Глава рязанского региона Николай Любимов провел встречу с Народным художником РФ, скульптором Салаватом Щербаковым
19:49
На выборах губернатора рязанцы могут проголосовать там, где удобно
18:52
Рязанская область будет развиваться согласно лучшим, апробированным мировым образцам
18:35
Рязанцев приглашают посмотреть «Садовое заведение С.Н. Худекова»
18:30
Глава рязанского региона Николай Любимов провел личный прием граждан
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы