Рязанская область будет развиваться согласно лучшим, апробированным мировым образцам

Выступая перед участниками стратегической сессии, на которой обсуждалась Концепция социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года, глава региона Николай Любимов сказал:

«Профессиональный уровень экспертного состава, который разрабатывает региональную стратегию, высок. Эксперты не просто приехали, собрали документы и нарисовали широкими мазками картину. Они говорили и с главами администраций районов, а с руководителями предприятий, и с простыми рязанцами. И опирались при разработке Концепции на их мнения. Будем и мы опираться на мнения рязанцев при дальнейшей разработке стратегии.

Речь в концепции о современных общемировых подходах, которые уже апробированы и в России, и в других странах и показали свою эффективность. Наш регион при этом – не пилотный. Этими экспертами уже разработаны стратегии развития в регионах, которые очень успешно развиваются: например, в Республике Татарстан, Калужской области. Это будет очень подробная карта наших ориентиров более чем на десятилетие».

Иными словами, стратегически Рязанская область присоединяется к тенденциям европейского развития – в той степени, в какой к ним присоединяются Москва, Татарстан, другие лучшие регионы. Из определенной нашей отсталости мы должны попасть в передовики.

Сказано в Концепции и о сегодняшнем состоянии региона, причем прямо: «Население с 1990 г. сократилось на 16,1 процента, динамика депопуляции выше, чем в России в среднем. Уровень жизни в регионе ниже среднероссийского. Среднедушевые денежные доходы населения растут, но составляют 79,5% от среднероссийского значения». Сказано и об экологических проблемах, и о том, что специалисты высокой квалификации покидают регион. Впрочем, перечислять наши недостатки можно долго. При этом в разрабатываемом документе уже даются пути решения каждой проблемы, в числе которых, например, такой: реализация подходов к развитию городской среды (пешеходный город, экогород, город человеческого масштаба) обеспечит конкуренцию за человеческий капитал. То есть человеку в Рязани будет лучше жить, чем в других городах – и он не уедет уже поэтому. И таких, неожиданных и довольно оригинальных, решений в Концепции много, читать ее интересно.

Один из разработчиков стратегии развития Рязанской области до 2030 года, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Владимир Мау так прокомментировал документ, беседуя с журналистами:

– Потенциал региона существенный. Акценты разработчики сделали на том, что необходимо в области создать условия для развития бизнес-среды. Я как экономист всегда критически отношусь к возможности «назначения» тех или иных перспектив для тех или иных отраслей. Опыт последних 25 лет говорит о том, что лучше всего перспективы у той отрасли, о которой вы в этот момент не знаете. Скорее всего, именно она будет инновационной и уж точно не лоббистской. Проблема бизнес-среды, проблема создания такого идеального бизнес-климата является важнее определения приоритетных отраслей. В Рязанской области немало трудностей: они связаны с логистикой, с транспортной инфраструктурой, всем тем, в чем, действительно, могло бы помочь федеральное Правительство. Географически Рязань близко от Москвы, но транспортная доступность – хуже, чем в некоторых отдаленных от столицы городах. Инфраструктурные проекты мне представляются очень важными.