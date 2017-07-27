На выборах губернатора рязанцы могут проголосовать там, где удобно

Cо среды, 26 июля, в Рязанской области стартовал прием заявлений от избирателей, желающих проголосовать по месту пребывания

В этом году на выборах губернатора Рязанской области 10 сентября 2017 года впервые будет применяться новый порядок голосования для избирателей, которые не смогут прийти в день выборов на участок по месту прописки. Вместо того чтобы брать открепительные, люди теперь могут просто подать заявление.

О нововведении рассказал журналистам заместитель председателя избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков в пункте приема заявлений в территориальной избирательной комиссии (ТИК) Советского района г. Рязани.

– Человек может прийти в ТИК как по месту фактического нахождения, так и по месту, где он прописан, и оформить заявление. При себе нужно иметь только паспорт с отметкой о регистрации в пределах Рязанской области, – пояснил Дмитрий Боков.

Также, если удобно, можно обратиться в ближайший многофункциональный центр (МФЦ). Как пояснила исполняющая обязанности директора «МФЦ Рязанской области» Лия Лукьянова, в июне заключено соглашение о сотрудничестве МФЦ с облизбиркомом. В регионе действует 29 территориальных отделов МФЦ. Подать заявление избиратель может в любом из них в период с 26 июля по 4 сентября включительно. Данная услуга включена в перечень услуг с использованием электронной очереди.

Наконец, третий путь – через Единый портал госуслуг: зарегистрированный пользователь может оформить заявление самостоятельно не выходя из дома.

Подать заявление можно вплоть до 14 часов 9 сентября 2017 года. Но облизбирком советует не затягивать: для тех, кто примет решение в последние пять дней, предусмотрен документ несколько иного вида, с защитной маркой, и оформить такое заявление можно будет только в участковой избирательной комиссии по месту регистрации.

Инженер РГРТУ Никита Толкач в ТИК Советского района – один из первых посетителей. На выборы старается ходить всегда. Молодой человек прописан в Дашково-Песочне, но снимает квартиру в центре города. В день голосования ему будет неудобно ехать в другой район, и он решил уладить проблему заблаговременно. Оператор Анастасия Родионова за считанные минуты помогла парню заполнить заявление, выбрав для него наиболее близкий участок – в здании музыкальной школы №1. Никита получил отрывной талон, с которым придет 10 сентября на выбранный участок.

Со всеми вопросами граждане могут обратиться по телефону «горячей линии» облизбиркома: (4912) 21-77-56, а также в информационно-справочный центр ЦИК РФ по телефону: 8-800-301-12-09.