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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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Жителям Рязанской области представят «Весь мир в одном парке»

09:00 / Культура

1 августа в 12.00 в усадьбе С.Н. Худекова откроется фотовыставка «Весь мир в одном парке», посвященная Сочинскому парку. Земельный участок в Сочи близ Лысой горы поселения Романовск был выделен жене отставного майора Худекова в 1904 году, поэтому можно утверждать, что знаменитый Сочинский парк-дендрарий моложе Ерлинского, хотя основателем и того и другого был Сергей Николаевич Худеков. В Сочи Худековы строят дачу. В честь своей любимой жены Надежды Алексеевны Сергей Николаевич называет ее «Надеждой».

Здесь он по примеру Ерлинского имения закладывает сад и питомник, которые дают ему доход, и занимается обустройством дендрария, высаживает растения со всего света. На территории дачи Худеков располагает большое количество скульптур, фонтанов, беседок и цветников. За короткий срок дача «Надежда» становится одним из красивейших уголков Сочи.

Посетителям фотовыставки представится отличная возможность познакомиться с красивейшими местами сочинского дендрария – виллой «Надежда», нижним парком и расположенным в нем розарием, а также окунуться в роскошь и великолепие сочинского парка-дендрария.

Выставка будет работать до 31 августа, сообщает сайт «Музеи Рязанской области».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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