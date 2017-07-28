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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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В Рязанской области сегодня проходит День К.Э. Циолковского

09:06 / Туризм
Комплекс мероприятий посвящен 160-летию со дня рождения ученого-изобретателя

В загородных стационарных детских оздоровительных организациях области будут организованы тематические викторины, слайд-лекции и презентации выставок. Речь пойдет о жизни и деятельности ученого-изобретателя, основоположника теоретической космонавтики, создателя научных трудов по аэронавтике и ракетодинамике, уроженца села Ижевское Спасского района Рязанской области К.Э. Циолковского.

Накануне в детском оздоровительном лагере «Звездный» с детьми встретились сотрудники Музея К.Э. Циолковского с. Ижевское. Школьникам рассказали о жизненном пути ученого, его богатом научном наследии, юбилейных мероприятиях, которые проходят в регионе в этом году. Кроме того, состоялась виртуальная экскурсия по залам музея К.Э. Циолковского и дома-усадьбы. Во встрече приняли участие 70 человек.

Развивать детский туризм, разработать специальные туристические проекты для школьников ставил задачу глава Рязанского региона Николай Любимов. В маршруты школьных путешествий по Рязанской области должны быть включены посещения музеев, театров, природных территорий, промышленных предприятий, которые должны соотноситься со школьными учебными планами, что позволит расширить знания школьников по предметам и истории своего края.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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