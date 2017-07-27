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Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
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Глава рязанского региона Николай Любимов провел встречу с Народным художником РФ, скульптором Салаватом Щербаковым

21:14 / Власть
Встреча состоялась сегодня

Глава региона Николай Любимов тепло приветствовал народного художника РФ Салавата Щербакова и поблагодарил за посещение Рязанской области. «Вы прославленный художник, народный художник России, звание самое высокое в художественной среде», – сказал Николай Любимов.

В ходе встречи речь шла о перспективах возможного сотрудничества с Салаватом Щербаковым. «Мы хотели бы узнать ваше мнение, о том, что еще можно было бы сделать для развития и благоустройства городской среды. Есть много возможностей – это и памятники, и городская скульптура, и, конечно, ландшафтный дизайн, то есть то, что позволит Рязань сделать красивее, лучше, привлекательнее и комфортнее для жизни», – сказал Николай Любимов.

Академик Российской академии художеств, народный художник РФ Салават Щербаков поблагодарил главу региона за приглашение посетить Рязанскую область и за работу по сохранению культурно-исторического наследия в регионе. Он также отметил приятное впечатление, которое произвела на него Рязанская область.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 26 июля 2017 года
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