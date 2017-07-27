Дом истории ВДВ

Завтра музей воздушно-десантных войск отмечает свое 45-летие

Музей является одним из уникальных и самобытных музеев Министерства обороны Российской Федерации. Это единственное в нашей стране учреждение культуры, в котором максимально полно, в системной форме, на основе многочисленных документов, фотографий, различных экспонатов, объективно отражена история ВДВ.

28 июля исполняется 45 лет с момента его создания. Расположен он в здании бывшей Рязанской духовной семинарии. Профиль музея – военно-исторический. В 2013 году Музей истории ВДВ стал филиалом Центрального музея ВС РФ Минобороны России. В штате числятся 32 сотрудника.

Богатство музейной коллекции

В последние годы в состав музея ВДВ вошли музей истории РВВАИ им. генерала армии В.П. Дубынина – ныне историко-мемориальный зал автомобильной техники ВДВ; музей военной автомобильной техники – теперь историко-мемориальный зал боевой техники и вооружения ВДВ; музей истории средств связи и РВВКУС им. Маршала Советского Союза М.В. Захарова, в настоящее время – мемориальный зал истории средств связи и управления ВДВ.

В фондах Музея истории ВДВ находится 68286 единиц музейных предметов – молчаливых свидетелей боевой славы, мужества и героизма воинов-десантников – от первого парашюта Котельникова до современных образцов вооружения ВДВ. На сегодняшний день общая площадь музея составляет около 10 тысяч квадратных метров, в том числе площадь шестнадцати экспозиционных и выставочных залов – более 5 тысячи квадратных метров.

– Основу нашего музея составляют собрания фондов филиала: боевые ордена и медали воинов-десантников, образцы отечественного и иностранного стрелкового оружия, коллекции людских десантных парашютов, боевой и военной формы одежды десантников России, – говорит руководитель музея Степан Таненя. – Также в экспозиции – личные вещи, редкие документы, архивы командного состава ВДВ, фронтовые газеты, письма, фотографии жизни и боевой учебы десант-ников, документы личного состава ВДВ, участвовавшего в миротворческих операциях в Абхазии, Боснии и Герцеговине, Косове, Южной Осетии, в контртеррористических операциях в Чечне. Сохранены произведения живописи и скульптуры, спортивные кубки и призы, завоеванные спортсменами-десантниками, формы десантников армий иностранных государств, их снаряжение, раритетная литература по боевой подготовке личного состава ВДВ, другие реликвии и музейные экспонаты.

Позиции удалось сохранить

Будучи бюджетным подразделением Министерства обороны РФ музей в трудные перестроечные годы не только не сдал своих позиций по всем показателям музейной работы, но и ежегодно наращивал их, становясь все более интересным и популярным объектом национальной культуры страны. В музей идут и едут люди со всех концов страны: десантники, военнослужащие других родов и видов Вооруженных сил, выпускники рязанских военных училищ, политические и военные руководители России и иностранных государств, ветераны войны и Вооруженных сил, все кто интересуется историей и современными успехами ВДВ. В 2013 году музей посетил Министр обороны РФ С.К. Шойгу.

С 1980 по 2000 год Музеем истории ВДВ руководил заслуженный работник культуры, в прошлом начальник политического отдела училища, ветеран Великой Отечественной войны, полковник Николай Федорович Киваев. В его бытность музей пополнился новыми экспонатами, были созданы интересные музейные экспозиции.

Музей как живой организм

1 ноября 2000 года музей возглавил полковник запаса Степан Иванович Таненя, который до увольнения из Вооруженных сил командовал 13-й отдельной воздушно-десантной бригадой, а затем служил в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище в должности заместителя начальника училища.

С его приходом к руководству в значительной степени изменился стиль работы музея. Стратегия музея была сформулирована кратко: сохранение и использование достигнутого опыта, обновление старых и создание новых ярких, соответствующих духу времени экспозиций, научность, оперативность, актуальность, учет общественного мнения и пожеланий во всех формах музейной работы.

– Мы сразу же практически во всех местных средствах массовой информации дали рекламу о распорядке работы музея и его возможностях, – говорит руководитель музея Степан Таненя. – Нам удалось установить рабочие контакты с руководителями и специалистами областного управления по делам образования, науки и молодежной политики, с городским управлением образования, науки и молодежи, местными ветеранскими и молодежными организациями, журналистами газет, радио и телевидения. Эти новации привели к увеличению посещаемости музея школьниками, учащимися, студентами.

Степан Таненя при встрече особенно отметил: сотрудники очень дорожат репутацией Музея истории ВДВ, благодарны посетителям за высокую оценку своей работы и считают профессиональным долгом обогатить историю ВДВ новыми открытиями, экспозициями, освоить новые формы музейной работы.