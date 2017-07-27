Напутствие перед финалом

В Рязанской СДЮСШОР «Олимпиец» чествовали победительниц и призерок зонального первенства России по футболу среди девушек

С ними в преддверии финалов первенства России по футболу среди сборных команд субъектов РФ провела встречу министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова. Юные рязанки вполне заслужили внимание к себе руководства регионального минспорта. Повод для общения был приятный.

В 2017 году в зональном первенстве России по футболу рязанские сборные выступали в четырех возрастных группах: до 13, 15, 17 и 19 лет. Команды девушек до 13, 15 и 17 лет стали победителями зонального этапа, команда девушек до 19 лет – серебряными призерами. Все завоевали право участвовать в финале первенства.

В сборные Рязанской области входят юные футболистки из Рязани, Александра-Невского, Чучковского, Захаровского, Ряжского, Шацкого и Шиловского районов.

– Женский футбол делает уверенные шаги, и все больше спортсменок выходит на такой высокий уровень, что нас радует, – сказала глава регионального минспорта Татьяна Пыжонкова. – У женского российского футбола большие перспективы, и Рязанская область является одним из тех регионов, который женский футбол продвигает и поддерживает. Я общалась с главным тренером сборной России по женскому футболу Еленой Фоминой после победы над итальянками, и она сказала, что благодарна Рязанской области за то, что женский футбол у нас развивается, что это – системная работа, и спортивный резерв готовится тоже очень неплохой.

На встрече в СДЮСШОР «Олимпиец» присутствовал главный тренер дублирующего состава женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» и сборных Рязанской области, выступающих в первенстве России по футболу, Владимир Спиридонов. Он рассказал о том, как проходили зональные соревнования первенства России, что предопределило успех рязанских команд, а также об особенностях подготовки к финальному этапу первенства России.

– У девчонок есть желание победить в этих соревнованиях, что нам и помогает выходить в финал, – сказал Владимир Спиридонов. – Уже второй год подряд эти возрастные группы выходят в финальную часть первенства страны. Успеху способствовала и планомерная подготовка, которую ведут тренеры, и внимание регионального минспорта к развитию футбола в Рязанской области.

Уже прошли финалы у девушек до 19 лет. Игры состоялись в городе Аша Челябинской области. Рязанки заняли пятое место. Девушки до 15 лет поборются за победу с 28 июля по 6 августа в Салавате (Республика Башкортостан), сборные до 13 и до 17 лет будут играть в Крымске Краснодарского края во второй половине августа.