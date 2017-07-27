Спортивный курьер

Легких матчей не будет

Сегодня в Рязани, на стадионе «Спартак», главная команда области проведет стартовый домашний матч первенства России по футболу. Нашим соперником будет саратовский «Сокол».

«Рязань» неудачно начала сезон: наша команда проиграла вначале на выезде липецкому «Металлургу» (0:1), а затем кубковый матч, также в гостях, красногорскому «Зоркому» – 0:2. На послематчевой, по окончании кубкового поединка, пресс-конференции главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян подведет итог проведенному поединку: «Первый тайм вышел равным, а во втором мои подопечные «подсели». Связываю это, во-первых, с тем, что выехали на игру в день матча и по жаре тряслись в автобусе. Во-вторых, к полю не сумели правильно подобрать бутсы. Не оправдываю ребят, но эти причины не позволили нам сыграть после перерыва так же, как в первом тайме».

Вряд ли окажется легким для рязанцев предстоящий матч: наш соперник – саратовский «Сокол» – выиграл и стартовый поединок российского первенства дома у пензенского «Зенита» (2:0), и кубковую встречу в гостях у «Лады – Тольятти» (3:1). Начнется поединок против «Сокола» в 18.30.

Победы к дням рождения

Продолжается чемпионат области по пляжному футболу. Рассказывает пресс-атташе клуба «Элекс-Фаворит» Алексей Самохин.

– В очередных турах выступающие двумя составами игроки «Элекса-Фаворита» одержали победы: «Элекс-1» нанес поражение команде «РВВДКУ» – 12:5, а «Элекс-2» – «Автоимпорту» – 3:0. Ранее «Элекс-2» победил «Авангард» (9:2), Победы обе команды «Элекса» посвятили 50-летнему юбилею основателя, а ныне генерального директора мужского футбольного клуба «Элекс-Фаворит» Виталия Громова, дням рождения главного тренера команды Владимира Иванова (ему также исполнилось 50 лет) и одного из лучших форвардов клуба Алексея Петухова.

Центральным поединком очередного тура стал матч, в котором встретились «Элекс-1» и «Езиды». В составе «Езид» выступило несколько игроков, в свое время игравших за «Элекс-Фаворит», в том числе Иарзани Сафоян. Счет открыл голкипер «Элекса-1» Евгений Костиков, Михаил Лушников его увеличил, до перерыва Сафоян один мяч отыграл. Во втором тайме вновь отличился Сафоян. В заключительном игровом отрезке в составе «Элекса-1» появился Денис Голунов, за пару минут оформивший хет-трик. По одному голу забили Михаил Лушников, Александр Кореньков и Алексей Петухов. В итоге – 8:2 в пользу «Элекса-1».