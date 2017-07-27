Особый взгляд на особые дела

Легенды государственной безопасности

О былом. Достижениях. Планах. Только факты

(Продолжение. Нач. в № 133, 134)

Тайная канцелярия просуществовала до 1801 года, после чего распоряжением нового императора Александра I была ликвидирована. Ее функции были переданы Первому и Пятому департаментам Сената. Но начавшиеся наполеоновские войны потребовали пересмотра всей системы разведывательной и контрразведывательной работы. В январе 1807 года создается Особый комитет для рассмотрения дел по преступлениям, «клонящимся к нарушению общего спокойствия» (в документах встречается и другое название этого органа: «Комитет охранения общей безопасности»). Комитет просуществовал до 1829 года.

Параллельно с Комитетом работала Особая канцелярия. В январе 1810 года по инициативе Барклая де Толли была создана Экспедиция секретных дел при военном министерстве, а в январе 1812 года ее и переименовали в Особенную канцелярию при военном министре. Особенная канцелярия решала важнейшие задачи: ведение стратегической разведки (сбор стратегически важных секретных сведений за рубежом), оперативно-тактической разведки (сбор данных о войсках противника на границах России) и контрразведки (выявление и нейтрализация агентуры противника).

Сначала она была в подчинении Министерства полиции, а потом – Министерства внутренних дел. Эта канцелярия занималась, по сути, тем же, чем и ее предшественница, разве что не вызывала в обществе такого иррационального страха – и действовала, следует признать, после окончания войны с Наполеоном менее решительно. В результате чего и проморгала подготовку восстания декабристов в 1825 году, после которого на престол взошел император Николай I.

Новый самодержец сразу оценил преимущества, которые дает власти эффективно действующая служба госбезопасности. И вскоре в России появилась по-настоящему активно работающая спецслужба: 3 июля (по старому стилю) 1826 года Особая канцелярия Министерства внутренних дел была преобразована в Третье отделение Его Императорского Величества канцелярии. Руководителем новой службы стал генерал-адъютант Александр Бенкендорф, которому за десять дней до этого император доверил должность шефа жандармов с переподчинением ему же недавно созданного в стране Отдельного корпуса жандармов.

Так в России появилась первая настоящая служба госбезопасности, обладавшая всеми современными атрибутами такой структуры. В ее ведении находились: «все распоряжения и известия по всем вообще случаям высшей Полиции; сведения о числе существующих в государстве разных сект и расколов; известия об открытиях по фальшивым ассигнациям, монетам, штемпелям, документам и пр., коих разыскание и дальнейшее производство остаются в зависимости министерств: финансов и внутренних дел; подробные сведения о всех людях, под надзором полиции состоящих, равно и все по сему предметы распоряжения; высылка и размещение людей подозрительных и вредных; заведывание наблюдательное и хозяйственное всех мест заключения, в коих заключаются государственные преступники; все постановления и распоряжения об иностранцах, в России проживающих, в пределы государства прибывающих и из оного выезжающих; ведомости о всех без исключения происшествиях; статистические сведения, до полиции относящиеся».

Как видно, круг обязанностей Третьего отделения вкупе с Отдельным корпусом жандармов практически перекрывает и все те дела, которыми сегодня занимается Федеральная служба безопасности Российской Федерации.

Михаил Фильчак

(Продолжение следует)