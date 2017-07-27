Народный парк

Такой станет одна из старейших рекреационных зон областного центра

Парк имени Юрия Гагарина называют жемчужиной микрорайона Приокский. На его аллеях выросло несколько поколений рязанцев. Не первый год горожане ратуют за то, чтобы парк получил новую жизнь и был обустроен в соответствии с современными требованиями к комфорту и безопасности городских территорий.

Первый шаг на пути преобразования одного из старейших парков областного центра сделан: жители микрорайона, сотрудники предприятия «Точинвест», представители территорий общественного самоуправления «Магистраль» и «Приокский-3» дали старт социальному проекту «Безопасность и комфорт в родном городе».

– Глава региона Николай Любимов ставит задачи по созданию благоприятных условий жизни населения, улучшению качества городской среды, вовлечению рязанцев в благоустройство территорий общего пользования. Наш проект отвечает этим задачам, – рассказал его инициатор, руководитель направления по развитию внедорожной продукции АО «Точинвест» Сергей Матвеев.

В начале июля рязанские активисты обратились к главе региона Николаю Любимову с предложением привести в порядок этот парк и получили поддержку. Таким образом, проект предприятия объединил горожан в стремлении создать в микрорайоне современную рекреационную зону.

Помочь активистам пришли общественные экологические организации, представители Общероссийского народного фронта. Рязанцы убрали мусор, сухие ветки, покрасили хозяйственные постройки парка, установили скамейки, силами коллектива «Точинвест» была организована велостоянка.

Благоустройство парка продолжится. Он станет комфортным для отдыхающих всех возрастов. Уже в ближайшие дни здесь появится площадка для занятий силовыми видами спорта, в том числе – воркаутом. Учитывая активное, неравнодушное отношение рязанцев к своему городу, Николай Любимов рекомендовал региональному правительству включить строительство нескольких таких площадок в целевую программу «Создание комфортной городской среды».

В парке установят беседки для игр в шахматы и шашки, создадут условия для катания на скейтбордах, роликах, велосипедах. Особое внимание планируется уделить безопасности, в частности, созданию современной системы освещения и ограждению.

В настоящее время закончен опрос жителей микрорайона Приокский о том, что они хотели бы видеть в парке. На основе полученных предложений уже к августу будет готов детальный проект его благоустройства.

По словам Сергея Матвеева, авторы проекта «Безопасность и комфорт в родном городе» готовы делиться опытом его реализации с жителями других микрорайонов Рязани, благодаря чему количество обустроенных для отдыха мест в областном центре будет расти.

Точки зрения

Ольга Свинцова,

заместитель главы администрации города Рязани:

– Когда-то парк находился в ведении промышленных предприятий, затем стал городским. Тем не менее и сегодня рязанцы, которые приходят в парк, чаще всего работают на близлежащих предприятиях, они объединены желанием сделать территорию, где живут и отдыхают, благоустроенной, уютной. Поэтому они активно включились в проект «Безопасность и комфорт в родном городе», обратились к главе региона Николаю Любимову с предложением сделать парк народным и получили поддержку.

Михаил Агапкин,

депутат Рязанской областной Думы:

– Проект трудового коллектива завода «Точинвест» особенно актуален в Год экологии в России. Не случайно он получил поддержку разанцев, администрации города, общественных организаций. Наличие парка оказывает благоприятное влияние на экологическую обстановку сразу двух микрорайонов – Приокского и Канищева, так как эта обширная зеленая зона расположена между двумя жилыми массивами. А хорошая экология – это наше здоровье. Уверен, что подобные проекты должны быть созданы для каждого городского парка.

Евгений Зызин,

депутат Рязанской городской Думы:

– Мы все любим наш Гагаринский парк. Несколько лет назад нам удалось немного его преобразить, в 2014 году здесь появилась площадка со спортивными уличными тренажерами. А в этом году жители микрорайона обратились к главе региона Николаю Любимову с предложением сделать парк по-настоящему народным, и у нас появилась возможность дать парку новую жизнь.

Прямая речь

Николай Любимов,

глава рязанского региона:

– Создание благоприятных условий жизни населения – важнейшая составляющая региональной политики. Президентом России поставлена задача по улучшению качества городской среды. Ее решение требует комплексного подхода, который включает наличие комфортного жилья, благоустройство территорий, развитие жилищно-коммунального хозяйства, улучшение состояния дорог и транспортной инфраструктуры, обеспечение экологической безопасности.