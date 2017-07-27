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Выпуск № 135 (5422)
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Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
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Каникулы без происшествий

00:01 / Общество
Лето – особая пора для родителей и тех, кто ответствен за наших детей. Много свободного времени и отсутствие должного контроля взрослых нередко приводят к беде

Чтобы предотвратить неприятности, еженедельно во всех районах города в вечернее и ночное время проводятся рейды по местам массовой концентрации подростков и молодежи, по семьям, стоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В них принимают участие специалисты комиссии, сотрудники полиции, представители социальной защиты населения, работники префектур.

Один из последних рейдов прошел в Московском районе. Как рассказала секретарь районной комиссии Евгения Батурина, перечень мест, а также семей, которые посещают участники рейда, в основном не меняется. Обычно в списке 10 или чуть более адресов, в первую очередь идут в семьи, где родители не выполняют свои обязанности, а подростки не раз попадали в поле зрения полиции. Всего на учете в комиссии состоит немногим меньше 40 подростков от 10 до 17 лет и 13 неблагополучных семей. К району отнесены также поселки Семчино, Канищево, Недостоево, Дягилево.

– Наши рейды приносят результат. Количество несовершеннолетних рязанцев в последние годы увеличивается, а число правонарушений, совершаемых подростками, нет, – говорит Евгения Батурина.

Встречами во время рейдов работа с трудными детьми и их родителями не ограничивается. Только за шесть месяцев этого года комиссия Московского района провела 12 заседаний, на которых было рассмотрено более 250 материалов в отношении несовершеннолетних и их законных представителей.

«Основные нарушения связаны с употреблением спиртного, курением, часто поступают сообщения о мелких кражах в супермаркетах. Информацию о таких происшествиях полиция передает нам, а мы пытаемся разобраться в причинах, помочь, наставить на путь истинный» – говорит секретарь.

Так, недавно жильцы одного из многоэтажных домов района сообщили в полицию о том, что группа подростков забралась на крышу и пьет там пиво. На заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав пригласили не только любителей экстремального отдыха и их родителей, но и управляющую домом компанию, которая не выполнила свои обязанности и оставила выход на крышу открытым.

«Мы работаем со всеми организациями и структурами, от которых зависит безопасность наших детей. Много внимания в течение всего года уделяем профилактике, часто встречаемся со школьниками и их родителями, проводим внеклассные беседы об опасности вредных привычек, о том, как уберечься от соблазнов», – рассказывает Евгения Батурина.

В летний период большое внимание уделяется организации досуговой занятости детей. Префектурой района проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия, на которые часто приглашаются дети из неблагополучных семей.

«Организация для детей досуга по месту жительства – одно из основных направлений по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Так, с начала летнего периода в районе было проведено 4 физкультурно-оздоровительных мероприятия, в которых приняло участие около 500 детей. Это и турниры по мини-футболу среди дворовых команд, и спортивные праздники во дворах», – рассказывает префект Московского района Сергей Горбунов.

По словам префекта, к Дню города в районе пройдет большой спортивный праздник. Он состоится 2 августа на стадионе РГАТУ им. Костычева. «Принять участие в празднике мы приглашаем детей и подростков Московского района», – отметил Сергей Горбунов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 135 (5422) от 27 июля 2017 года
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