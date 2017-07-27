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Выпуск № 135 (5422)
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Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
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Большие надежды и короткая память

00:01 / Авторская колонка
Большие надежды и короткая память

Дата, которую мы будем отмечать через несколько дней, 30 июля, – одна из самых скорбных в нашей истории.

В этот день 80 лет назад был издан секретный оперативный приказ НКВД № 00449, подписанный Сталиным, «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских элементов», положивший начало массовому государственному террору.

В течение четырех месяцев, начиная с августа 1937 г., в каждой республике, крае, области выполняли приказ, расстреливая и отправляя в концлагеря. Не секрет, что на волне помешательства и шпиономании особенно ретивые руководители карательных органов просили вышестоящее начальство увеличить расстрельные лимиты. Маховик репрессий приостановила лишь другая война, с внешним врагом, в которой так называемые кулацкие недобитки и антисоветчики проявляли чудеса героизма.

«Гражданин, пройдемте. Вы арестованы за оскорбление чувств верующих в Сталина».

Этот юмор уже из разряда анекдотов настоящего времени. А вот то, что Иосифа Сталина наши сограждане назвали «самым выдающимся человеком всех времен и народов», уже не анекдот, а результаты социологического исследования. Если кто-то не доверяет либеральному «Левада-Центру», может обратиться к консервативному ВЦИОМу. 43 процента россиян заявили, что без сталинских репрессий нельзя было сохранить порядок в стране.

В год 80-летия массовых репрессий, совершавшихся без суда и следствия (архивы рассекречены, вся информация в открытом доступе), в коридоре Московской государственной юридической академии, на стене центральной аудитории, появляется мемориальная доска Сталину – человеку, который фактически отменил в стране правовое государство: суд над «врагами народа» вершили «тройки» в составе первого секретаря обкома ВКП(б), начальника управления НКВД и председателя облисполкома.

С другой стороны, как тут не закричишь «Сталина на вас нет!», когда услышишь или прочитаешь в СМИ какой-нибудь «пустячок», ну хотя бы о госзакупках. Некоторые министерства и ведомства закупают автомобили класса люкс, выставляя в качестве необходимого условия салон из дорогой кожи и руль… с подогревом. Чтобы чиновник мог довезти свою пятую точку до кресла стоимостью 150 тыс. рублей. И хорошим примером для него будет некий государственный муж из числа топ-менеджеров, удостоившийся доходов 1 млн. рублей в день. Это не фантазии, а цифры и факты, приведенные в интервью «МК» главой Счетной палаты Татьяной Голиковой.

Какие бы оправдания ни пытались придумать этому роскошеству, народ их никогда не примет, и всегда найдутся люди, взывающие об отмщении перед образом «вождя в простой шинели, кепке и сапогах».

Но эти же люди, участвуя в соцопросах, высказываются за строительство все новых и новых церквей, забыв на время, что Иосиф Джугашвили попов, в общем-то, не очень любил. При нем священников отправляли в ссылку, многих расстреливали, а церкви закрывали. Зачем нужен был Бог, когда один уже есть на земле? (Опять же до тех пор, пока не грянула война).

Сталин превращается в большой удобный миф для всех. Из этой долгоиграющей шкатулки каждый достает свое. Один кричит «Расстрелять казнокрадов!», другой приводит в пример советский проект, создавший великую страну, третий вспоминает яростные атаки на врага с криками «За Сталина!», четвертый любит его просто за то, что в те времена ему было 10 лет и мороженое казалось вкуснее, а деревья выше.

То, что говорят люди социологам, это не все их мысли и не вся правда. Иногда это просто случайный порыв или реакция на понижение атмосферного давления.

А мне вспоминаются строки большого поэта, моего современника. Точно пересказать не могу, но смысл примерно такой: «Если ты спишь в собственной постели под белой простыней и никто не поднимает тебя среди ночи пинками, то какого счастья тебе, дуралею, еще надо?»

Чтобы понять это, надо было через многое пройти, многое увидеть и многих потерять. Тогда приходит мудрость, которая не вступает в сделки с насилием и не позволяет легко бросаться мнениями и словами.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 135 (5422) от 27 июля 2017 года
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