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Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
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Юбилею посвящается

00:01 / Из официальных источников
В области пройдет День К.Э. Циолковского
Юбилею посвящается

Министерство культуры и туризма Рязанской области информирует о том, что 27 июля в регионе пройдет День К.Э. Циолковского, в рамках которого состоится комплекс мероприятий, посвященных 160-летию со дня рождения ученого-изобретателя.

В загородных стационарных дет-ских оздоровительных организациях Рязанской области будут организованы тематические викторины, слайд-лекции и презентации выставок. Речь пойдет о жизни и деятельности ученого-изобретателя, основоположника теоретической космонавтики, создателя научных трудов по аэронавтике и ракетодинамике, уроженца села Ижевское Спасского района Рязанской области К.Э. Циолковского.

Накануне в детском оздоровительном лагере «Звездный» с детьми встретились сотрудники Музея К.Э. Циолковского с. Ижевское. Школьникам рассказали о жизненном пути ученого, его богатом научном наследии, юбилейных мероприятиях, которые проходят в регионе в этом году. Кроме того, состоялась виртуальная экскурсия по залам музея К.Э. Циолковского и дома-усадьбы. В мероприятии приняли участие 70 человек.

Развивать детский туризм, разработать специальные туристические проекты для школьников ставил задачу глава рязанского региона Николай Любимов. В маршруты школьных путешествий по Рязанской области должны быть включены посещения музеев, театров, природных территорий, промышленных предприятий, которые должны соотноситься со школьными учебными планами, что позволит расширить знания школьников по предметам и истории своего края. 

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 135 (5422) от 27 июля 2017 года
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