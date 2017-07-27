Юбилею посвящается

В области пройдет День К.Э. Циолковского

Министерство культуры и туризма Рязанской области информирует о том, что 27 июля в регионе пройдет День К.Э. Циолковского, в рамках которого состоится комплекс мероприятий, посвященных 160-летию со дня рождения ученого-изобретателя.

В загородных стационарных дет-ских оздоровительных организациях Рязанской области будут организованы тематические викторины, слайд-лекции и презентации выставок. Речь пойдет о жизни и деятельности ученого-изобретателя, основоположника теоретической космонавтики, создателя научных трудов по аэронавтике и ракетодинамике, уроженца села Ижевское Спасского района Рязанской области К.Э. Циолковского.

Накануне в детском оздоровительном лагере «Звездный» с детьми встретились сотрудники Музея К.Э. Циолковского с. Ижевское. Школьникам рассказали о жизненном пути ученого, его богатом научном наследии, юбилейных мероприятиях, которые проходят в регионе в этом году. Кроме того, состоялась виртуальная экскурсия по залам музея К.Э. Циолковского и дома-усадьбы. В мероприятии приняли участие 70 человек.

Развивать детский туризм, разработать специальные туристические проекты для школьников ставил задачу глава рязанского региона Николай Любимов. В маршруты школьных путешествий по Рязанской области должны быть включены посещения музеев, театров, природных территорий, промышленных предприятий, которые должны соотноситься со школьными учебными планами, что позволит расширить знания школьников по предметам и истории своего края.