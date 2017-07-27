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Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
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Личным примером

00:01 / Общество
На этапе взросления подростку нужно видеть позитивный опыт взрослого

Рязанские педагоги приняли участие в тренинге, посвященном программе наставничества. Его для педагогов, сотрудников органов и учреждений системы профилактик и муниципальных предприятий провели представители национального ресурсного центра наставничества «Ментори».

Он был основан два года назад в рамках программ некоммерческой организации «Рыбаков фонд». «Ментори» помогает организациям России внедрить наставничество с помощью новых методик и технологий для того, чтобы максимально способствовать раскрытию личностного потенциала ребенка.

Открывая тренинг, заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева отметила, что некогда наставничество было очень распространено, потом от этого отошли. «Сегодня вновь эта тема актуальна, поэтому администрация города и заключила соглашение о сотрудничестве с «Ментори», – отметила она. – Надеюсь, что тренинг пройдет успешно».

Представители «Ментори» расскажут участникам об основных принципах программы наставничества, о том, кто может быть куратором и в чем заключается его работа. Разговор затронет и организационные вопросы, касающиеся наставничества. Так, наставник, который передает свои знания, умения и навыки подростку, должен встречаться с ним минимум по четыре часа в месяц в течение года. Тогда только работа будет эффективной.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 135 (5422) от 27 июля 2017 года
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