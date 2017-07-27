Обманывать людей недопустимо

Глава рязанского региона Николай Любимов провел личный прием граждан

На прием к врио губернатора Николаю Любимову пришли дольщики СК «Вятич». Многоквартирный дом на улице Кальной должен был быть сдан еще в третьем квартале 2016 года, однако люди до сих пор ждут новоселья. Как пожаловались жильцы, подрядчик оказался «мошенником и вруном».

Николай Любимов поставил задачу достроить дом в третьем квартале 2017 года. Министерство строительного комплекса области и администрация Рязани нашли для завершения работ другие подрядные организации, финансирование будет осуществляться из внебюджетных источников. Главное, никаких дополнительных средств жильцам платить не придется. Но и недобросовестному подрядчику не позволят уйти от выполнения обязательств.

– Правоохранительные органы, я думаю, тоже должны свое слово сказать, потому что обманывать людей, государство, муниципалитет просто недопустимо, – сказал Николай Любимов.

По словам министра строительного комплекса Вячеслава Меньшова, сейчас идет работа по наладке систем газо – и электроснабжения в недостроенном доме. На днях строители приступят к благоустройству, также идет подготовка необходимых документов к сдаче дома в эксплуатацию. Ситуацию контролирует вместе с людьми и администрация областного центра: мэр Рязани Олег Булеков сообщил, что встречи с обманутыми дольщиками проводятся еженедельно.

Другое обращение к главе региона касалось приведения в порядок разбитой дороги на пересечении улицы Покровской с окружной дорогой трассы М5. Как рассказал местный житель Владимир Ходаковский, в окрестностях находится несколько гаражных кооперативов, садоводческие товарищества, автодром, и в перспективе эта дорога могла бы разгрузить Михайловское шоссе. Николай Любимов поручил Олегу Булекову запланировать ремонт на 2018 год, а в этом году провести ямочный ремонт участка.