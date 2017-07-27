На страже закона

В прокуратуре области провели расширенную коллегию, где отчитались о работе в первом полугодии текущего года

При осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека работники прокуратуры в отчетном периоде пресекли более 17,5 тысячи нарушений. По мерам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 4 тысяч виновных граждан, возбуждено 138 уголовных дел.

– Одной из важных задач оставалось своевременное реагирование на факты по невыплатам заработной платы, – сказал в своем докладе прокурор области Олег Черныш. – По актам прокуратуры работникам предприятий возвращено больше 107 миллионов рублей задолженности по заработной плате. В отношении виновных возбуждено 4 уголовных дела, к административной ответственности привлечены 40 работодателей.

В докладе прокурора области также прозвучало, что еще один приоритет прокуратуры в Год экологии – контроль за соблюдением природоохранного законодательства. Особенно это касается сферы обращения с отходами. Только за первую половину года прокуратура своими действиями способствовала ликвидации более 200 несанкционированных свалок.

В сфере защиты несовершеннолетних граждан усилия прокуратуры были сосредоточены на соблюдении имущественных и жилищных прав сирот, законодательства об образовании, охраны жизни и здоровья детей, обеспечении безопасности при перевозках детей автомобильным транспортом. Прокурорами в этих сферах выявлено больше 3 тысяч нарушений, для устранения которых внесено 330 протестов, а в суд направлено почти 500 исков.

В работе коллегии принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов. В своем выступлении он остановился на тех вопросах, которые предстоит решать совместными усилиями власти и прокуратуры.

– Мы продолжим максимально тесно сотрудничать в таких значимых вопросах, как защита социальных, трудовых, жилищных прав граждан, законных прав предпринимателей, борьба с несвоевременностью выплаты заработной платы, – говорит глава региона Николай Любимов. – В решении экологических вопросов нам также важна поддержка со стороны прокуратуры. Совместно мы продолжим работать над повышением эффективности расходов бюджетных средств, в том числе в сфере закупок. Поддержка прокуратуры здесь для нас тоже очень значима. Выявленные нарушения при проведении проверок позволяют совершенствовать эту деятельность, вовремя устранять недочеты, добиваться неукоснительного соблюдения условий госконтрактов в таких важнейших отраслях, как ремонт автомобильных дорог, строительство объектов социальной сферы, капремонт многоквартирных домов. Мы максимально тесно сотрудничаем в законотворческой деятельности, внесли ряд совместных инициатив в Рязанскую областную Думу. Важно, что прокуратура еще на стадии разработки законопроектов вносит необходимые коррективы. Благодаря этому принимаются качественные правовые акты, что очень важно.

По мнению врио губернатора Николая Любимова, одна из основных общих задач – реализация реформы контрольно-надзорных органов в регионе, снижение административных барьеров для бизнеса, защита прав предпринимателей. Бизнес при этом получит возможность развиваться, не тратя значительные ресурсы на проведение проверок. В ближайшее время в Рязанской области планируется провести совещание по поводу реформирования контрольно-надзорной деятельности федеральными органами власти.

На особом контроле прокуратуры и правительства области остается системное противодействие коррупционным проявлениям во всех сферах деятельности.