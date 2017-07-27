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Выпуск № 135 (5422)
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Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
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За помощью – к депутату

00:01 / Общество
Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров, будучи в регионе, провел личный прием рязанцев

Люди обратились к парламентарию за содействием по вопросам ремонта двора и получения материальной помощи.

На прием пришли два заявителя. Жительница дома №27 по улице Станкозаводской областного центра, пенсионерка Валентина Дубенкова попросила депутата о содействии в ремонте дворовой территории. По словам жительницы, асфальтовое покрытие в ее дворе сильно разбито и нуждается в обновлении. Присутствовавшая на приеме заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова сообщила, что проектная документация для ремонта дворовой территории дома №27 по улице Станкозаводской будет готова к середине августа, сам ремонт проведен до конца сентября.

Андрей Макаров взял ситуацию под личный контроль. Он дал поручение заместителю главы администрации проинформировать о сроках и результатах проведения работ заинтересованных жителей и его лично.

Второй вопрос касался оказания адресной помощи семье, попавшей в сложную жизненную ситуацию.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 135 (5422) от 27 июля 2017 года
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