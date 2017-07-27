Молоко у коровы на языке

В области продолжается заготовка кормов

По состоянию на 26 июля, травы скошены на площади 84,9 тыс. га, что составляет 57% от плана. Заготовлено 299,3 тыс. тонн сенажа, 62,2 тыс. тонн сена, 33,1 тыс. тонн силоса.

По поручению главы рязанского региона Николая Любимова в министерстве сельского хозяйства и продовольствия области создан оперативный штаб по организации заготовки кормов и уборке урожая 2017 года, работает «горячая линия», еженедельно проводятся видеоселекторы с руководителями муниципальных образований и сельхозуправлений. В период с 18 по 26 июля руководством штаба проведены выездные рабочие совещания в Михайловском и Спасском районах, где обсуждались проблемные для аграриев вопросы и были даны конкретные рекомендации.

За последние две недели темпы кормозаготовки стабилизировались. Ежедневно аграрии заготавливают около 5 тыс. т сена и по 8-10 тыс. т сенажа. Лидируют хозяйства Скопинского района, где на одну условную голову крупного рогатого скота заготовлено по 36 центнеров кормовых единиц.