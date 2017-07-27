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Выпуск № 135 (5422)
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Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
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Народный праздник

00:01 / Праздник

Спасское село Исады отметило свое 800-летие

В селе Исады Спасского района состоялись торжества, посвященные 800-летию населенного пункта. От имени главы рязанского региона Николая Любимова жителей села и гостей праздника приветствовал заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев. Он отметил, что село Исады является одним из старейших в Рязанской области и имеет богатую историю.

В торжественных мероприятиях принимали участие Почетный гражданин Рязанской области и Спасского района, народный художник СССР Виктор Иванов, руководители регионального министерства культуры и туризма, муниципального образования, Исадского поселения, жители села и многочисленные гости. Торжества проходили в рамках празднования 80-летия Рязанской области.

Одним из главных событий праздничных торжеств стало открытие закладного камня на месте будущего памятника рязанскому воеводе Прокопию Ляпунову, который первым из будущих вождей народного ополчения начал собирать людей для похода и освобождения Москвы от польских интервентов. В XVII веке здесь находилась его родовая усадьба.

Фестиваль друзей «Рановское лето»

В поселке Добрая Воля Ряжского района в рамках празднования 80-летия Рязанской области состоялся  второй фестиваль друзей «Рановское лето». От имени главы региона Николая Любимова гостей и участников праздника приветствовал вице-губернатор Сергей Филимонов.

Организаторами фестиваля выступили  правительство Рязанской области и  администрация Ряжского района. Участники праздника смогли ознакомиться с историей и традициями рязанской земли, самобытной культурой районов. Было организовано посещение «подворий», рассказывающих о старинных селах и деревнях, местных обычаях и знаменитых земляках. Работали выставки мастеров декоративно-прикладного творчества,  а также ярмарка продукции лучших предприятий АПК, фермерских и личных подсобных хозяйств. Кроме того, прошли гастрономические мастер-классы и дегустации. 

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 135 (5422) от 27 июля 2017 года
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