Стратегия для региона

В ней отражаются приоритеты, задачи и направления развития

В области началось обсуждение Стратегии регионального социально-экономического развития до 2030 года. Старт ему дала представительная сессия, прошедшая вчера в конференц-холле гостиничного комплекса «Старый город» в Рязани.

Стратегия – еще в стадии разработки. Но уже готова Концепция социально-экономического развития региона до 2030 года. Ее и обсуждали на сессии.

Выступая перед участниками обсуждения, глава региона Николай Любимов сказал:

«Профессиональный уровень экспертного состава, который разрабатывает региональную стратегию, высок. Эксперты не просто приехали, собрали документы и нарисовали широкими мазками картину. Они говорили и с главами администраций районов, с руководителями предприятий, простыми рязанцами. И опирались, при разработке Концепции, на их мнения. Будем и мы опираться на мнения рязанцев при дальнейшей разработке стратегии.

Речь в концепции о современных общемировых подходах, которые уже апробированы и в России, и в других странах и показали свою эффективность. Наш регион при этом – не пилотный. Этими экспертами уже разработаны стратегии развития в регионах, которые очень успешно развиваются: например, в Республике Татарстан, Калужской области. Это будет очень подробная карта наших ориентиров более чем на десятилетие».

Иными словами, стратегически Рязанская область присоединяется к тенденциям европейского развития – в той степени, в какой к ним присоединяются Москва, Татарстан, другие лучшие регионы. Из определенной нашей отсталости мы должны попасть в передовики.

Сказано в Концепции и о нынешнем состоянии региона, причем прямо: «Население с 1990 г. сократилось на 16,1%, динамика депопуляции выше, чем в России в среднем. Уровень жизни в регионе ниже среднероссийского. Среднедушевые денежные доходы населения растут, но составляют 79,5% от среднероссийского значения». Сказано и об экологических проблемах, и о том, что специалисты высокой квалификации покидают регион.. Впрочем, перечислять наши недостатки можно долго. При этом в разрабатываемом документе уже даются пути решения каждой проблемы, в числе которых, например, такой: реализация подходов к развитию городской среды (пешеходный город, экогород, город человеческого масштаба) обеспечит конкуренцию за человеческий капитал. То есть человеку в Рязани будет лучше жить, чем в других городах – и он не уедет уже поэтому. И таких, неожиданных и довольно оригинальных решений в Концепции много, читать ее интересно.

Рязанская область по числу уехавших из нее людей занимает второе место в России – после Тверской. Эти данные привел на сессии Владимир Комаров, завлаборатирией РАНХ и ГС, один из разработчиков стратегии. Решать непростую проблему удержания и возврата кадров придется всестороннее. Будут созданы, например, четыре кластера, в которых перевооружение предприятий произойдет на основе технологий пятого и шестого технологического укладов, станут формироваться экологически безопасные производства.

Будет осуществлена и так называемая умная специализация районов. Муниципалитеты разобьют на шесть экономических зон, у каждой из которых – своя специфика. Например, районы с беднейшими землями – Клепиковский, Касимовский, Спасский – попадут в северную туристическую зону, у которой в Концепции такая характеристика: «В бассейне реки Ока имеются водно-болотные и лесные ландшафты, которые особенно привлекательны для туристов. Возможно развитие переработки ягод. Наличие малых исторических городов способствует развитию туристического комплекса. Перспективно развитие мясо-молочного животноводства».

В целом же в Концепции Рязанская область рассматривается как «единая экосистема, включающая не только социально-экономическую сферу, но и экологическую, нормативно-правовую и ценностную, пространственную, градостроительную и иные составляющие ». Звучит непривычно. Но все части Концепции очень просто связываются с жизнью каждого рядового рязанца.

Как отметил Николай Любимов, в разрабатываемой стратегии основной приоритет – рост благосостояния людей. Отражается он и в заработной плате, и возможностях выбора профессии, и в создании комфортной городской среды, в термин этот включается очень многое. Цель основная, как бы это банально ни звучало, это чтобы люди не только не уезжали из Рязанской области, ибо здесь им хорошо, но и возвращались на родину – в том числе, и из Москвы. Чтобы в регионе людям было, в определенных смыслах, лучше, чем в Москве.

– Мы будем широко обсуждать стратегию социально-экономического развития Рязанской области с людьми, – добавил Николай Викторович. – Важно, чтобы рязанцы соучаствовали в управлении регионом. Чтобы они не были пассивными наблюдателями, а тем более лишь пассивными критиками, а были соучастниками, в хорошем смысле, всех процессов, которые в области происходят и будут происходить дальше. Сроки завершения разработки стратегии зависят от хода этого обсуждения.

Среди участников обсуждения были заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский, заместитель министра финансов России Илья Трунин, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау, вице-президент Торгово-промышленной палаты страны Елена Дыбова, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов, представители общественных и научных организаций региона, бизнес сообщества, федеральных, областных и муниципальных органов власти.

Точки зрения

Владимир Мау,

ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, один из разработчиков Стратегии:

– Потенциал региона существенный. Акценты разработчики сделали на том, что необходимо в области создать условия для развития бизнес-среды. Я как экономист всегда критически отношусь к возможности «назначения» тех или иных перспектив для тех или иных отраслей. Опыт последних 25 лет говорит о том, что лучше всего перспективы у той отрасли, о которой вы в этот момент не знаете. Скорее всего, именно она будет инновационной и уж точно не лоббистской. Проблема бизнес-среды, проблема создания такого идеального бизнес-климата является важнее определения приоритетных отраслей. В Рязанской области немало трудностей: они связаны с логистикой, с транспортной инфраструктурой, всем тем, в чем, действительно, могло бы помочь федеральное Правительство. Географически Рязань близко от Москвы, но транспортная доступность – хуже, чем в некоторых отдаленных от столицы городах. Инфраструктурные проекты мне представляются очень важными.

Александр Цыбульский,

заместитель министра экономического развития РФ:

– Стратегия развития на долгосрочную перспективу Рязанской области необходима.

Для себя регион определяет приоритеты, по которым он будет в дальнейшем двигаться, при этом у него намного больше шансов достичь успеха. Самое главное, чтобы стратегию развития региона после ее принятия, что называется, не положили на полку. Документ должен быть живым, таким, по которому Рязанская область на практике будет развиваться.

Илья Трунин,

заместитель министра финансов РФ:

– Мне представляется чрезвычайно важным, что руководство Рязанской области думает над тем, какие цели должны перед ним стоять, каким образом управлять субъектом Федерации. Межбюджетные отношения занимают достаточно серьезное место во взаимодействии центра и регионов. С точки зрения федерального Министерства финансов, работать с субъектом РФ гораздо проще и гораздо эффективнее, если региональная власть, как в Рязанской области, понимает, как она хотела бы, чтобы развивался регион, на какие цели необходимо тратить те или иные ресурсы. Естественно, я положительно оцениваю разработку стратегии развития Рязанской области. С точки зрения Минфина РФ, это очень важное дело.