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Выпуск № 135 (5422)
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Главная страница / Рязанские новости / 27 июля 2017 года
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Вести районов

00:01 / Вести районов

ПРОНСК. В поселке Проницы построили новый колодец. Средства на строительство – 92 тысячи рублей – выделили по областной программе «Водоснабжение малых населенных пунктов». Подрядчиком выступила одна из рязанских фирм. За день с помощью современной техники в поселке вырыли котлован и установили шесть колец. Основание колодца засыпали гравием – он не позволит песку подниматься вверх. По словам главы Незнановского поселения Татьяны Говоровой, строительство колодцев в поселении продолжится. Еще один появится в начале сентября в селе Ухорь.

САСОВО. В районе завершается ремонт дороги до села Каргашино. До 10 августа «Рязаньавтодор» сдаст в эксплуатацию трехкилометровый участок дороги через хутор «12 лет Октября». Несколько лет назад из 15-километрового участка дороги до Каргашина отремонтировали только 12 – три километра перед селом остались разбитыми. Раньше, чтобы добраться до населенного пункта, приходилось делать большой крюк, сейчас жители смогут ехать напрямую.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. В администрации района решили отказаться от планерок в актовом зале. Теперь каждую неделю глава, специалисты поселений, начальники отделов будут обсуждать вопросы районного масштаба в «полях» – выезжая в различные населенные пункты. Первая планерка прошла в доме культуры деревни Павловка. После совещания участники побывали в селе Благие. Там работает производственный комплекс ООО «Надежда». По словам главы района Владимира Оводкова, такой формат планерки теперь войдет в практику. Цель одна – выйти на новый уровень развития территорий поселений Александро-Невского района и выстроить новые взаимоотношения между представителями местной власти и руководителями хозяйств. Главное направление – совместная работа над проблемами, мелочей в которых не должно быть. Все поручения главы будут фиксироваться и контролироваться в ходе проведения планерок при главе района.

САРАИ. В районном центре благоустраивают участок дороги. Дорожники привели в порядок разметку – ее нанесли белой светоотражающей краской. Приводят в нормативное состояние пешеходный переход. По сторонам «зебры» рабочие демонтировали прежние дорожные знаки и начали готовить основания для установки опор под новые. Светоотражающие знаки будут «висеть» над самим переходом, предупреждая водителей снизить скорость. Также перед «зеброй» нанесут специальные шумовые полосы – при соприкосновении с ними машин создается специфический звук, предупреждающий автолюбителей о приближении пешеходного перехода. Кроме этого, увеличат размеры искусственной неровности – «лежачего полицейского» перед «зеброй».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 135 (5422) от 27 июля 2017 года
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