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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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На три дня, во время празднования Дня города, в Рязани изменится движение транспорта (СХЕМА)

09:24 / Актуально
На три дня, во время празднования Дня города, в Рязани изменится движение транспорта (СХЕМА)

28, 29 и 30 июля в Рязани планируется временное перекрытие движения транспорта на отдельных улицах и участках и, как следствие, изменение схемы движения городского пассажирского транспорта. Это связано с проведением массовых мероприятий в честь Дня города. В частности, 28 и 29 июля с 18.45 до 21.00, а 30 июля – с 18.45 до 23.00 будет перекрыт участок от пересечения Первомайского проспекта с улицей Вокзальной до пересечения Первомайского проспекта с улицей Дзержинского. Об этом информируют в управлении транспорта администрации Рязани.

28 и 29 июля с 18.45 до 21.00, а 30 июля с 18.45 до 23.00 движение городского пассажирского транспорта будет организовано по следующей схеме:

- троллейбусы маршрутов №№1, 8, 9, 10, 16, 17 при движении из Московского района следуют до разворотного круга на ООТ «ТД Барс»;

- троллейбусы маршрута №5, автобусы маршрутов №№1, 5, 7, 77 на участке между ООТ «вокзал Рязань-2» и ООТ «Дом художника» следуют в прямом и обратном направлениях по Вокзальной улице через ж/д вокзал «Рязань-1»;

- автобусы маршрутов №№4, 15, 18, 21, 24, 31, 41, 47, 53, 66, 68, 73, 75, 87, 88, 91 на участке между ООТ «ТД Барс» и ООТ «Дом художника» следуют в прямом и обратном направлениях по Вокзальной улице через ж/д вокзал «Рязань-1»;

- автобусы маршрутов №№50, 70, 71, 80, 82, 95 на участке между ООТ «ТД Барс» и ООТ «УРТ» следуют в прямом и обратном направлениях по Вокзальной улице через ж/д вокзал «Рязань-2», улицам Чкалова, Весенней, Высоковольтной;

- автобусы маршрутов №№13, 57 на участке между ООТ «Михайловское шоссе» и ООТ «Дом художника» следуют в прямом и обратном направлениях по Вокзальной улице через ж/д вокзал «Рязань-1»;

- автобусы маршрута №49 на участке между ООТ «Компания ЕЛАМЕД» и ООТ «Гостиница Первомайская» следуют в прямом и обратном направлении по улицам Высоковольтной, Дзержинского.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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