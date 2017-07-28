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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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Рязанцы обратились к главе администрации города с просьбой о благоустройстве дворовой территории

09:50 / Общество
Рязанцы обратились к главе администрации города с просьбой о благоустройстве дворовой территории

Вчера состоялось общее собрание жильцов многоквартирного дома №54 по улице Электрозаводской по вопросам благоустройства дворовой территории. Вместе с горожанами порядок действий для установки во дворе детского игрового оборудования определили заместитель главы администрации Рязани Андрей Ульянов, депутаты областной и городской Думы, представители управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, префектуры Советского района и управляющей компании.

С просьбой о содействии в решении вопроса благоустройства дворовой территории жильцы обратились к главе администрации города Олегу Булекову в рамках работы мобильной приемной президента РФ в региональном правительстве 20 июля.

Как пояснил на общем собрании жильцам дома Андрей Ульянов, для установки во дворе какого-либо элемента благоустройства необходимо, прежде всего, надлежащим образом оформить земельный участок, утвердить большинством голосов собственников решение об установке детской игровой площадки и обратиться с соответствующим заявлением в свою управляющую компанию. По его словам, на основе такого обращения собственников управляющая компания сможет претендовать на получение субсидии в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Он предложил собственникам жилья этого дома консультативную помощь специалистов управления земельных ресурсов и имущественных отношений для ускорения работы по оформлению земельного участка под установку элементов благоустройства, сообщает сайт администрации Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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