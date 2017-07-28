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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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В Рязани на улице Грибоедова изменена схема движения пассажирского транспорта

09:56 / Актуально

Сегодня с 9.00 в связи с проведением ремонтных работ тепловой сети на улице Грибоедова и закрытием полосы для движения транспорта при совершении левого поворота с ул. Грибоедова (после остановки «Мясокомбинат») на ул. Есенина и вплоть до завершения ремонтных работ движение городского пассажирского транспорта будет изменено.

Автобусы маршрутов №№8, 12, 16, 21 при движении по Касимовскому шоссе в сторону города будут следовать до остановки «Кальное», далее по ул. Новой – ул. Циолковского, далее по своим маршрутам.

Троллейбусы маршрута №8 при движении по Касимовскому шоссе в сторону города до остановки «Мясокомбинат» следуют по своему маршруту, далее по ул. Грибоедова – пл. Свободы – ул. Свободы, далее по своему маршруту.

Троллейбусы маршрута №13 при движении по Касимовскому шоссе в сторону города до остановки «Мясокомбинат» следуют по своему маршруту, далее по ул. Грибоедова до пл. Свободы на разворот, затем возвращаются по ул. Грибоедова до ул. Есенина, далее по своему маршруту.

Автобусы маршрутов №№47, 53, 91, 95 при движении по Касимовскому шоссе в сторону города будут следовать до остановки «Кальное», далее по ул. Кальной до ул. Есенина, далее по своим маршрутам.

Источник: сайт администрации города Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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