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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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В Рязанской области отмечают День поля

11:54 / Экономика
Агропромышленная инновационная выставка-форум открылась сегодня утром на базе Рязанского НИИСХ в селе Подвязье

В форуме принимают участие представители регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, руководители и специалисты сельскохозпредприятий и фермерских хозяйств, районных управлений сельского хозяйства. На селекционных участках института представлены результаты сравнительного исследования 25 сортов озимой и яровой пшеницы, 10 сортов ярового ячменя и 7 сортов сои. Участникам выставки-форума также были продемонстрированы образцы специальной селекционно-семеноводческой техники. В их числе зерноуборочный и картофелеуборочный комбайны.

Основная площадка «Дня поля Рязанской области – 2017» – село Житово Рыбновского района, где организована выставка и демонстрационный показ современной сельскохозяйственной техники, состоится награждение передовиков АПК региона, пройдет отраслевое совещание «О подготовке и проведении уборки урожая и осеннего комплекса работ в 2017 году».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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