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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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За уклонение от уплаты алиментов против жителя Рязанской области возбуждено уголовное дело

12:04 / Общество

В соответствии с судебным приказом, выданным мировым судьей судебного участка № 66 Пронского района от 2010 года, гражданин К. обязан был уплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери в размере одной четвертой части всех видов заработка вплоть до ее совершеннолетия. Однако добровольно платить алименты мужчина не желал. Поэтому в 2010 году исполнительный документ взыскателем был предъявлен в Пронский районный отдел судебных приставов для принудительного исполнения.

Постановлением мирового судьи должник признан виновным в совершении административного правонарушения и ему назначено наказание в виде 30 часов обязательных работ. Но и это не побудило родителя к исполнению своих обязанностей по содержанию ребенка. Сумма задолженности гражданина К. составила свыше 600 тысяч рублей.

Должник не принимает мер по погашению долга, на учете в службе занятости не состоит, то есть от уплаты алиментов злостно уклоняется. В связи с этим судебный пристав-исполнитель составил рапорт об обнаружении в действиях гражданина К. признаков состава преступления. На основании этого в отношении нерадивого отца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.

В настоящее время проводится предварительное расследование в форме дознания, сообщает сайт ведомства.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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