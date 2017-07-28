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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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Руководитель рязанского Росздравнадзора проведет личный прием граждан

12:07 / Актуально

В соответствии с графиком, утвержденным полномочным представителем Президента РФ в ЦФО А. Д. Бегловым, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по области Татьяна Ивановна Болдырева проведет личный прием граждан 28 июля.

Общение с рязанцами по вопросам, касающимся охраны прав граждан в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения, будет происходить в приемной Президента РФ по адресу: ул. Ленина, д. 30. Начало в 10 часов.

Для участия необходимо предварительно записаться по телефону: (4912) 29-06-70, сообщает портал «UZRF».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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