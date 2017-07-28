Руководитель рязанского Росздравнадзора проведет личный прием граждан

В соответствии с графиком, утвержденным полномочным представителем Президента РФ в ЦФО А. Д. Бегловым, руководитель Территориального органа Росздравнадзора по области Татьяна Ивановна Болдырева проведет личный прием граждан 28 июля.

Общение с рязанцами по вопросам, касающимся охраны прав граждан в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения, будет происходить в приемной Президента РФ по адресу: ул. Ленина, д. 30. Начало в 10 часов.

Для участия необходимо предварительно записаться по телефону: (4912) 29-06-70, сообщает портал «UZRF».