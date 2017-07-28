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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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В Рязани судебный пристав-исполнитель списал с расчетного счета должника по алиментам 250 тысяч рублей

12:12 / Общество

На исполнении в отделе судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району Управления ФССП России по области находится исполнительное производство о взыскании с гражданина С. алиментов на содержание детей. Должник не платил алименты ребенку с 2014 года и накопил задолженность в размере 250 тысяч рублей.

Добровольно погашать задолженность мужчина не торопился, по вызову судебного пристава на прием в отдел не являлся. Было установлено, что у должника есть расчетный счет в банке, на котором имеются деньги, позволяющие погасить задолженность. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке. Через несколько дней на депозитный счет структурного подразделения судебных приставов поступило 250 тысяч рублей. Деньги перечислены на расчетный счет взыскателя, сообщает сайт ведомства.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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