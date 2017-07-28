Рязанцев призывают быть осторожнее: на территории области растет ядовитый борщевик

Как сообщает портал «UZRF», недавно в городе Рыбное восьмилетний ребенок получил сильные ожоги от травы борщевик. Еще в июне 2013 года главы муниципальных районов получили распоряжение губернатора вести борьбу с этим ядовитым растением. Однако заросли борщевика до сих пор встречаются и в Рязани, и в Солотче, и в других населенных пунктах региона.

Многолетний сорняк достигает высоты до 3 метров. В соке растения содержатся фурокумарины, которые, попадая на кожу человека, усиливают ее чувствительность к солнечным лучам, в результате чего возникают фотохимические ожоги от 1 до 3 степени. Особая опасность заключается в том, что прикосновение к растению первое время не вызывает никаких неприятных ощущений. При попадании сока на кожу ее нужно промыть водой с мылом и исключить воздействие солнечных лучей не менее чем в течение 2 суток.

В настоящее время в области отмечается увеличение площадей борщевика на землях, прилегающих к животноводческим фермам, около водоемов, по обочинам дорог.