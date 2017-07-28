По информации сайта регионального УМВД России, на территории области зарегистрировано 24 преступления и происшествий, 3 – совершено в Рязани. Среди преступлений – один факт причинения тяжкого вреда здоровью и десять краж. Выявлено одно преступление в сфере экономики. На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 8 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержано 4 нарушителя.
За минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировано десять краж
12:23 27.07.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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