За минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировано десять краж

По информации сайта регионального УМВД России, на территории области зарегистрировано 24 преступления и происшествий, 3 – совершено в Рязани. Среди преступлений – один факт причинения тяжкого вреда здоровью и десять краж. Выявлено одно преступление в сфере экономики. На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 8 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержано 4 нарушителя.