05:11 МСК
Пятница
28 / 07 / 2017
Выпуск № 136 (5423)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
85

За минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировано десять краж

12:23 / Общество

По информации сайта регионального УМВД России, на территории области зарегистрировано 24 преступления и происшествий, 3 – совершено в Рязани. Среди преступлений – один факт причинения тяжкого вреда здоровью и десять краж. Выявлено одно преступление в сфере экономики. На улицах Рязани сотрудники полиции задержали 8 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, за совершение мелкого хулиганства задержано 4 нарушителя.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязани судебный пристав-исполнитель списал с расчетного счета должника по алиментам 250 тысяч рублей

За уклонение от уплаты алиментов против жителя Рязанской области возбуждено уголовное дело

Рязанцы обратились к главе администрации города с просьбой о благоустройстве дворовой территории

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
19:05
Троим рязанцам грозит уголовное наказание за хранение наркотиков
19:01
В Рязани задержали пьяного мужчину, разбившего стекло служебного автомобиля полиции
18:52
В Кораблинском районе стартовала эколого-историческая акция «Живи, родник, живи!»
18:37
Для рязанцев откроется музейно-выставочное пространство «Фотодом»
18:28
В Клепиковском районе дан старт экологическому проекту «Чистые озера»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы