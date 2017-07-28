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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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Внесены изменения и дополнения в бюджет Рязани

12:32 / Власть

Сегодня, 27 июля, состоялось заседание Рязанской городской думы. На нем были утверждены изменения и дополнения в городской бюджет на текущий год.

Это стало возможным в связи с тем, что в городскую казну за счет межбюджетных трансфертов дополнительно поступили 365,7 млн. рублей. Эти средства будут направлены на ремонт дорог, капитальный ремонт гидроузла на реке Лыбедь (ЦПКиО), ремонт входных групп в детских садах и приобретение спецоборудования для работы с детьми-инвалидами, обеспечение жильем молодых семей, капитальный ремонт и оборудование групп в детских садах, установку и ремонт ограждений территорий школ, повышение безопасности дорожного движения.

За счет остатка собственных средств городского бюджета предусмотрено оснащение оборудованием новой школы №75 и реконструкция фонтана в районе кинотеатра «Октябрь».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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