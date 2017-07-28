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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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За сутки на дорогах Рязанской области задержаны четверо пьяных водителей

12:55 / Общество

По информации сайта регионального УМВД России, зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы. В области произошло 52 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 2599 нарушений правил дорожного движения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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