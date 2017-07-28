Контрольно-счетная палата Рязанской области отметила свое 20-летие

По этому поводу в конференц-холле гостиничного комплекса «Старый город» состоялся семинар-совещание. В его работе приняли участие руководители контрольно-счетных палат регионов Центрального федерального округа, представители пограничных с Рязанской областью регионов, не входящих в состав ЦФО, а также руководители контрольно-счетных федеральных округов от Хабаровска до Крыма и сотрудники контрольно-счетной палаты Рязанской области.

На совещании собравшиеся вели разговор об особенностях организации и проведения внешнего финансового контроля за использованием бюджетных средств. Речь шла о тех финансовых средствах, которые регионы получают из федерального центра для реализации госпрограмм на объектах капитального и дорожного строительства.

В работе семинара-совещания приняли участие директор департамента по экспериментально-аналитической и контрольной деятельности Счетной палаты Российской Федерации Олег Чернявский и временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов.

По словам Николая Любимова, обсуждаемая на семинаре-совещании тема важна для всех субъектов Российской Федерации и, конечно же, для Рязанской области. Как отметил глава региона, в Рязанской области за 2016 год по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий объем выявленных финансовых нарушений и недополученных доходов оценивается в сумме более 9 миллионов рублей. Эти нарушения связаны, в основном, с оплатой завышенных или невыполненных объемов строительных работ подрядными организациями.

Как было отмечено, контрольно-счетная палата Рязанской области работает в тесном контакте с органами государственной власти региона. За 20 лет работы удалось добиться того, что в настоящее время контрольно-счетная палата – не просто орган финансового контроля, а полноценная структура государственного аудита, в которой контроль является не самоцелью, а обратной связью для повышения эффективности управления и предотвращения возможных нарушений.