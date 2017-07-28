В Рязанской области в ДТП пострадали подростки на мотоцикле

Вчера примерно в 14 часов в поселке Октябрьский Михайловского района мужчина, управляя автомобилем «ХОНДА», выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество двигающемуся по главной дороге мотоциклу «ИЖ-Планета» под управлением 16-летнего юноши. В результате происшествия юный водитель, не имеющий права управления транспортным средством, и ехавший с ним сверстник с различными травмами были госпитализированы. Несовершеннолетние ехали на мотоцикле без мотошлемов, сообщает сайт регионального УМВД России.