05:12 МСК
Пятница
28 / 07 / 2017
Выпуск № 136 (5423)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
97

В Рязанской области в ДТП пострадали подростки на мотоцикле

13:15 / Происшествия

Вчера примерно в 14 часов в поселке Октябрьский Михайловского района мужчина, управляя автомобилем «ХОНДА», выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество двигающемуся по главной дороге мотоциклу «ИЖ-Планета» под управлением 16-летнего юноши. В результате происшествия юный водитель, не имеющий права управления транспортным средством, и ехавший с ним сверстник с различными травмами были госпитализированы. Несовершеннолетние ехали на мотоцикле без мотошлемов, сообщает сайт регионального УМВД России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области водитель мотоцикла, пытаясь избежать встречи с полицейскими, потерял равновесие и упал на дорогу

В Рязани произошло ДТП с участием пьяного мотоциклиста

Ночью в Рязани произошел пожар

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
19:05
Троим рязанцам грозит уголовное наказание за хранение наркотиков
19:01
В Рязани задержали пьяного мужчину, разбившего стекло служебного автомобиля полиции
18:52
В Кораблинском районе стартовала эколого-историческая акция «Живи, родник, живи!»
18:37
Для рязанцев откроется музейно-выставочное пространство «Фотодом»
18:28
В Клепиковском районе дан старт экологическому проекту «Чистые озера»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы