Вчера примерно в 14 часов в поселке Октябрьский Михайловского района мужчина, управляя автомобилем «ХОНДА», выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество двигающемуся по главной дороге мотоциклу «ИЖ-Планета» под управлением 16-летнего юноши. В результате происшествия юный водитель, не имеющий права управления транспортным средством, и ехавший с ним сверстник с различными травмами были госпитализированы. Несовершеннолетние ехали на мотоцикле без мотошлемов, сообщает сайт регионального УМВД России.
В Рязанской области в ДТП пострадали подростки на мотоцикле
13:15 27.07.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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