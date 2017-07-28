В Рязани ищут свидетелей ДТП, в котором столкнулись два автомобиля

По информации сайта регионального УМВД России, 25 июня около 16 часов 45 минут вблизи дома 21 по улице Промышленная областного центра столкнулись автомобили «Форд Фокус» под управлением 27-летнего рязанца и «Ауди» под управлением 23-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Ауди» обращался в больницу.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону 29-95-86 или по адресу: г. Рязань, ул. Лесная, дом 28.