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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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В Рязани ищут свидетелей ДТП, в котором столкнулись два автомобиля

13:18 / Общество

По информации сайта регионального УМВД России, 25 июня около 16 часов 45 минут вблизи дома 21 по улице Промышленная областного центра столкнулись автомобили «Форд Фокус» под управлением 27-летнего рязанца и «Ауди» под управлением 23-летнего водителя. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Ауди» обращался в больницу.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону 29-95-86 или по адресу: г. Рязань, ул. Лесная, дом 28.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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