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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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В Рязанской области опрокинулся грузовик

13:21 / Происшествия
Водитель из-за сильного переутомления не справился с управлением и выехал за пределы дороги

Вчера около трех часов ночи на 264-м километре автодороги М-6 «Каспий» 48-летний житель Тамбовской области, управляя автомобилем «DAF» в состоянии сильного утомления, не справился с управлением и выехал за пределы дорожного полотна. В результате грузовик опрокинулся. Водитель иномарки обращался за медицинской помощью, сообщает сайт регионального УМВД России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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