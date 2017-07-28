Через Рязань пройдет «Автопробег дружбы Берлин-Москва 2017»

Жителей города приглашают поддержать международный проект «Автопробег дружбы Берлин-Москва 2017», который пройдет через Рязань 6-8 августа

Участники – более 300 человек из 16 стран – в течение трех недель проедут на своих легковых автомобилях, домах на колесах, мотоциклах и автобусах по семи маршрутам, пролегающим через 45 городов. Старт пробегу был дан 23 июля в Берлине грандиозным музыкальным фестивалем, состоявшимся у Бранденбургских ворот.

Рязань входит в один из семи маршрутов под названием «Волга» и будет пунктом остановки участников в течение трех дней – с 6 по 8 августа. Далее маршрут пролегает через Михайлов, Москву, Смоленск, Минск и Варшаву. Финиширует автопробег в Берлине 18 августа.

В рамках Автопробега состоится более сотни разных событий. Одним из самых ярких обещает стать заплыв 1 августа в Санкт-Петербурге немецкого спортсмена, пловца-ультрамарафонца Марко Хенрикса во имя русско-немецкой дружбы. Он предпримет попытку установить мировой рекорд, проплыв 77 км по реке Неве от истока до устья.

Источник: сайт администрации Рязани