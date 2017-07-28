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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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Сегодня в Рязани будет полностью возобновлено движение транспорта по улице Кремлевский вал

13:29 / Актуально

По информации сайта городской администрации, работы по замене канализационного коллектора и укладке дорожного полотна полностью завершены, движение транспорта будет открыто сегодня не позднее 20.00.

После того, как в конце июня в районе дома №1 по улице Кремлевский вал произошло повреждение канализационного коллектора, на основании результатов обследования аварийного участка было принято решение о замене более 400 метров трубопровода. С 4 июля специализированная подрядная организация приступила к ремонтным работам на коммунальных сетях, работы завершились 25 июля. Еще два дня ушло на полное восстановление благоустройства участка, в том числе устройство асфальтобетонного покрытия.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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