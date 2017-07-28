Рязанцев приглашают увидеть окские просторы с высоты птичьего полета

Завтра в областном художественном музее имени И.П. Пожалостина откроется фотовыставка к ХV фестивалю воздухоплавания «Небо России 2017»

Будут представлены 53 фотографии 17 авторов из коллекции одного из основателей и постоянных организаторов фестивалей воздухоплавания в Рязани «Небо России», главы Федерации воздухоплавательного спорта области Льва Маврина.

Полет на воздушном шаре – это не только спорт и адреналин, но и уникальная возможность увидеть нашу землю по-настоящему «свежим взглядом», с высоты птичьего полета. Не случайно многие воздухоплаватели и пассажиры аэростатов берут с собой фотоаппараты.

Фотографии, накопленные Львом Мавриным за годы воздухоплавания, – не просто прекрасные образцы аэрофотосъемки, а настоящие «картины», примеры абстрактной «живописи».

В экспозиции, подготовленной при участии Рязанского отделения Союза фотохудожников России, можно будет увидеть работы как непосредственных участников, так и зрителей-фотографов, выполненные в последнее десятилетие.

Выставка будет работать до 10 сентября. Вход с 11 до 18 часов, по четвергам до 20.00, кроме понедельника и первой пятницы месяца, сообщает сайт «Музеи Рязанской области».