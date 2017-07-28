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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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За вклад в развитие города рязанцы получат медаль Надежды Чумаковой

14:30 / Общество
Эта инициатива была поддержана сегодня, 27 июля, депутатами в ходе заседания Рязанской городской Думы

Напомним, что медали Надежды Чумаковой учредили в 2012 году. Положение предусматривает награждение в пятнадцати номинациях. В этом году отмечены восемь человек.

Таким образом, в рамках празднования Дня города медалью Надежды Чумаковой будут награждены:

– наш коллега, ведущий корреспондент газет «Рязанские ведомости» Вячеслав Астафьев,

– ведущий инженер Дирекции благоустройства города Эльвира Кошелева,

– главный экономист планово-экономического отдела управления рязанского троллейбуса Елена Третяк,

– заведующая детским садом № 158 города Рязани Наталья Тавинцева,

– тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Юпитер» Николай Никитин,

– председатель наблюдательного совета ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ» Константин Мееревич,

– ведущий аналитик управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации города Рязани Ирина Полозова,

– председатель региональной общественной организации «Комитет ветеранов Военно-морского флота» Василий Гришин.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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