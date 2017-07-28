За вклад в развитие города рязанцы получат медаль Надежды Чумаковой

Напомним, что медали Надежды Чумаковой учредили в 2012 году. Положение предусматривает награждение в пятнадцати номинациях. В этом году отмечены восемь человек.
Таким образом, в рамках празднования Дня города медалью Надежды Чумаковой будут награждены:
– наш коллега, ведущий корреспондент газет «Рязанские ведомости» Вячеслав Астафьев,
– ведущий инженер Дирекции благоустройства города Эльвира Кошелева,
– главный экономист планово-экономического отдела управления рязанского троллейбуса Елена Третяк,
– заведующая детским садом № 158 города Рязани Наталья Тавинцева,
– тренер-преподаватель специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Юпитер» Николай Никитин,
– председатель наблюдательного совета ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ» Константин Мееревич,
– ведущий аналитик управления инвестиционной политики, развития малого бизнеса и потребительского рынка администрации города Рязани Ирина Полозова,
– председатель региональной общественной организации «Комитет ветеранов Военно-морского флота» Василий Гришин.