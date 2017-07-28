05:11 МСК
Пятница
28 / 07 / 2017
Выпуск № 136 (5423)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
103

В Рязанской области растут налоговые поступления

14:32 / Экономика
Сегодня состоялось расширенное заседание коллегии управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области, на котором были подведены итоги работы за первое полугодие и поставлены задачи на период до конца 2017 года
В Рязанской области растут налоговые поступления

От имени главы региона Николая Любимова сотрудников областного УФНС поблагодарил вице-губернатор Сергей Филимонов. Он отметил, что важнейшую задачу – выполнение всех взятых на себя социальных обязательств – власть региона не сможет решить без эффективной работы налоговой службы. Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев подчеркнул, что на совещании у Полномочного представителя Президента РФ Александра Беглова он испытывал нередко чувство гордости за областное управление ФНС: по ряду показателей оно признано одним из лучших в ЦФО. В целом же это управление занимает четвертое место в Центральном федеральном округе.

Высокая оценка не случайна. Как сообщил в своем докладе на расширенном заседании коллегии руководитель регионального УФНС Вячеслав Морозов, за первые шесть месяцев этого года темпы роста поступлений в федеральный бюджет составили 11 процентов, в областной – 23,6 процента.

Во многом это обеспечено благополучным состоянием экономики Рязанской области. Так, объем работ, выполненных по графе «строительство» вырос по сравнению с прошлым годом более чем наполовину, индекс промышленного производства (учет произведен здесь за январь – май) составил 106,8 процента. Можно уверенно говорить: экономика региона выходит из кризиса.

Это видно по налоговым поступлениям, взятым, что называется, в разрезе. Так поступления по налогу на прибыль – одному из основных – выросли по сравнению с прошлым годом аж на 72,2 процента. Общий их объем превысил 5,9 миллиарда рублей. Поступления по налогу на доходы физических лиц еще выше – 7,5 миллиарда рублей. Здесь темп роста – 108 процентов.

Основными отраслями, формирующими налоговые поступления, продолжают являться обрабатывающее производство, оптовая и розничная торговля, строительство, финансовая и страховая деятельность. Их доля в общих поступлениях составляет более 62 процентов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области отмечают День поля

Рязанская область будет развиваться согласно лучшим, апробированным мировым образцам

В федеральных министерствах дали высокую оценку концепции развития Рязанской области

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
19:05
Троим рязанцам грозит уголовное наказание за хранение наркотиков
19:01
В Рязани задержали пьяного мужчину, разбившего стекло служебного автомобиля полиции
18:52
В Кораблинском районе стартовала эколого-историческая акция «Живи, родник, живи!»
18:37
Для рязанцев откроется музейно-выставочное пространство «Фотодом»
18:28
В Клепиковском районе дан старт экологическому проекту «Чистые озера»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы