В Рязанской области растут налоговые поступления

Сегодня состоялось расширенное заседание коллегии управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области, на котором были подведены итоги работы за первое полугодие и поставлены задачи на период до конца 2017 года

От имени главы региона Николая Любимова сотрудников областного УФНС поблагодарил вице-губернатор Сергей Филимонов. Он отметил, что важнейшую задачу – выполнение всех взятых на себя социальных обязательств – власть региона не сможет решить без эффективной работы налоговой службы. Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев подчеркнул, что на совещании у Полномочного представителя Президента РФ Александра Беглова он испытывал нередко чувство гордости за областное управление ФНС: по ряду показателей оно признано одним из лучших в ЦФО. В целом же это управление занимает четвертое место в Центральном федеральном округе.

Высокая оценка не случайна. Как сообщил в своем докладе на расширенном заседании коллегии руководитель регионального УФНС Вячеслав Морозов, за первые шесть месяцев этого года темпы роста поступлений в федеральный бюджет составили 11 процентов, в областной – 23,6 процента.

Во многом это обеспечено благополучным состоянием экономики Рязанской области. Так, объем работ, выполненных по графе «строительство» вырос по сравнению с прошлым годом более чем наполовину, индекс промышленного производства (учет произведен здесь за январь – май) составил 106,8 процента. Можно уверенно говорить: экономика региона выходит из кризиса.

Это видно по налоговым поступлениям, взятым, что называется, в разрезе. Так поступления по налогу на прибыль – одному из основных – выросли по сравнению с прошлым годом аж на 72,2 процента. Общий их объем превысил 5,9 миллиарда рублей. Поступления по налогу на доходы физических лиц еще выше – 7,5 миллиарда рублей. Здесь темп роста – 108 процентов.

Основными отраслями, формирующими налоговые поступления, продолжают являться обрабатывающее производство, оптовая и розничная торговля, строительство, финансовая и страховая деятельность. Их доля в общих поступлениях составляет более 62 процентов.