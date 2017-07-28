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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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В Рязани откроется выставка работ коломенского художника Геннадия Савинова

14:35 / Культура
Это произойдет 28 июля в 16.00 в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская». Выставка приурочена к 75-летию художника. Экспозиция объединит избранные произведения автора за последние 40 лет

Это уже вторая персональная выставка мастера в стенах галереи. Первая под названием «Россия, Родина моя»» проходила в мае 2010 года. На ней было представлено более 60 работ.

Геннадий Митрофанович Савинов родился 20 сентября 1942 г. в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. Детство провел в Сталинграде, служил в армии на Урале. До 1968 года работал на химическом заводе Волгограда и учился в изостудии. До 1973 учился в МВХПУ (б. Строгановское), в 1973-1976 годах работал на тепловозостроительном заводе им. Куйбышева в Коломне инженером-конструктором, художником-графиком. В 1991 году принят в члены Союза художников России.

Геннадий Савинов участвовал в реставрации и восстановлении утраченных росписей Успенского кафедрального собора, Тихвинской церкви, Покровском храме Ново-Голутвина монастыря г. Коломны, в церкви Луховицкого района. Геннадий Савинов пишет и реставрирует иконы.

Городские пейзажи, сохраняющие дух уходящей России, неповторимость городов, где работал художник, будут представлены в стенах галереи «Виктор Иванов и земля Рязанская».

Выставка продлится до 22 августа. График работы с 11:00 до 19:00. Вход до 18:00, кроме понедельника и первой пятницы месяца. Адрес: Первомайский проспект, 14.

Источник: сайт «Музеи Рязанской области»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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