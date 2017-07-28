Рязанская НПК отгрузила первую партию дорожных битумов по новому ГОСТу

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», отгрузила первую партию битумов с повышенными требованиями по качеству согласно новому ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические требования». Выпуск продукции стал возможным в результате проведенного капитального ремонта на установке по производству битума. В ходе работ проведено техническое перевооружение узла смешения сырья, которое позволило предприятию выпускать продукцию в соответствии с современными требованиями межгосударственного стандарта и повысить ее экологическую эффективность. Согласно плану июля потребителю отгружено первые 500 тонн дорожного битума БНД 70/100.

Битумное производство в РНПК – одно из ключевых технологических объектов. Установка дает возможность получать битумы путем окисления нефтяных остатков – гудрона – кислородом воздуха. Ее производительность – 527 тысяч тонн битумов в год. В производственной линейке Рязанской НПК – строительный, дорожный и кровельный битумы.