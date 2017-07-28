В Рязанской области внедрены онлайн-кассы

С этого года контрольно-кассовая техника должна отправлять электронные версии чеков налоговикам. Понятно, что это оборудование должно быть подключено к Интернету, модернизировано. Реформа – непростая.

«Налоговые органы Рязанской области практически в полном объеме выполнили поставленную задачу по переводу пользователей на новый порядок применения ККТ», – отметил руководитель регионального УФНС Вячеслов Морозов, выступая на расширенном заседании коллегии этого ведомства. По эффективности этой работы областное налоговое управление заняло почетное пятнадцатое место в России.

Факт – важнейший. Первого июля 2017 года закончился первый этап реформы по переходу на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Теперь использование ККТ старого образца в России запрещается.

Как удалось добиться успеха? По словам Морозова, управлением и территориальными налоговыми органами проведен большой объем организационно-разъяснительной работы по доведению до налогоплательщиков основных изменений законодательства о применении ККТ.

В итоге, по состоянию на 1 июля, на территории области зарегистрировано 6 991 единиц новой контрольно-кассовой техники. Еще 1 238 налогоплательщиками заключены договора на поставку 1 563 единиц ККТ нового поколения.