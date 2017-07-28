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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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В Рязанской области налоговики о пенсионерах и больных заботятся

14:43 / Общество
В Рязанской области налоговики о пенсионерах и больных заботятся

Впервые в этом году взносы на обязательное страхование собирает, по новому закону, налоговая служба. Успешно ли идет в Рязанской области эта административная реформа? Как отмечалось в докладе руководителя регионального управления Федеральной налоговой службы Вячеслава Морозова на расширенном заседании коллегии этого ведомства, поступления по взносам на обязательное страхование за 1 полугодие 2017 года составили 13,2 млрд. руб. – с темпом роста 108,6 процента. При этом с территории Рязанской области в Пенсионный фонд России поступило 10,5 миллиарда рублей – на восемь процентов больше, чем за этот же период прошлого года, в ФФОМС – 2,3 млрд. руб. (с темпом роста 108,9 процента).

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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