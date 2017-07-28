05:13 МСК
Пятница
28 / 07 / 2017
Выпуск № 136 (5423)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
111

Звание «Почетного гражданина города Рязани» присвоено участнику Великой Отечественной войны

15:06 / Общество

Сегодня, 27 июля, на заседании Рязанской городской Думы депутаты проголосовали за то, чтобы звание «Почетного гражданина города Рязани» за большой вклад в общественной деятельности, направленной на патриотическое воспитание подрастающего поколения, присвоить Дмитрию Алексеевичу Черничкину.

Он участник Великой Отечественной войны. Сегодня Дмитрий Алексеевич – председатель Московской окружной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Он активно проводит в разных форматах патриотическую работу со школьниками, студентами и курсантами.

Напомним, что звание «Почетный гражданин города Рязани» присваивается гражданам Российской Федерации, работающим и проживающим в городе и за его пределами, а также иностранным гражданам, внесшим выдающийся вклад в общественную и научную деятельность, направленную на благо народов, развитие города Рязани и России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области налоговики о пенсионерах и больных заботятся

За вклад в развитие города рязанцы получат медаль Надежды Чумаковой

Через Рязань пройдет «Автопробег дружбы Берлин-Москва 2017»

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
19:05
Троим рязанцам грозит уголовное наказание за хранение наркотиков
19:01
В Рязани задержали пьяного мужчину, разбившего стекло служебного автомобиля полиции
18:52
В Кораблинском районе стартовала эколого-историческая акция «Живи, родник, живи!»
18:37
Для рязанцев откроется музейно-выставочное пространство «Фотодом»
18:28
В Клепиковском районе дан старт экологическому проекту «Чистые озера»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы