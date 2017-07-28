Звание «Почетного гражданина города Рязани» присвоено участнику Великой Отечественной войны

Сегодня, 27 июля, на заседании Рязанской городской Думы депутаты проголосовали за то, чтобы звание «Почетного гражданина города Рязани» за большой вклад в общественной деятельности, направленной на патриотическое воспитание подрастающего поколения, присвоить Дмитрию Алексеевичу Черничкину.

Он участник Великой Отечественной войны. Сегодня Дмитрий Алексеевич – председатель Московской окружной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Он активно проводит в разных форматах патриотическую работу со школьниками, студентами и курсантами.

Напомним, что звание «Почетный гражданин города Рязани» присваивается гражданам Российской Федерации, работающим и проживающим в городе и за его пределами, а также иностранным гражданам, внесшим выдающийся вклад в общественную и научную деятельность, направленную на благо народов, развитие города Рязани и России.