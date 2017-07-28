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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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Росагролизинг вдвое увеличит финансовую поддержку Рязанской области

15:08 / Экономика
Это предусмотрено в рамках соглашения, которое регион заключил с компанией. Документ о сотрудничестве подписали в правительстве Рязанской области в четверг, 27 июля, глава региона Николай Любимов и генеральный директор АО «Росагролизинг» Валерий Назаров
Автор фото: Дмитрий Осинин | Росагролизинг вдвое увеличит финансовую поддержку Рязанской области
Фото: Дмитрий Осинин.

Сотрудничество будет осуществляться по нескольким направлениям. Главным будет обеспечение современной техникой рязанских сельхозпроизводителей. Также предусмотрена помощь образовательным учреждениям, стипендии и гранты лучшим студентам и другие направления взаимодействия.

– «Росагролизинг» – это не компания, которая просто закупает оборудование и потом продает нам в лизинг. Это компания, которая следит за всем новым, новое принимает и внедряет на конкретную землю. У нас в регионе сотрудничество с «Росагролизингом» налажено, но оно носило индивидуальный характер. Сейчас это будет делаться более централизованно, будет больше форм взаимодействия, – подчеркнул Николай Любимов.

Валерий Назаров отметил, что приехал в рязанский регион «с большой радостью», потому что область активно развивает свой АПК, у нее очень большой потенциал. Главные же направления для «Росагролизинга», в чем он готов оказать поддержку, – растениеводство и животноводство. Для того чтобы быть успешными в первом, крестьянам нужна высокопроизводительная техника, которая позволит свести к минимуму потери урожая. В среднем по стране, по оценкам экспертов, из-за нехватки комбайнов теряется около 10 млн. тонн зерна в год. Что касается животноводства, хозяйствам необходим качественный племенной скот, который, к сожалению, пока закупается в основном из-за рубежа. Сегодня в рязанском хозяйстве ООО АПК «Русь», которое приобрело по лизингу более 3 тысяч голов племенного скота, надои составляют 8 тонн на одну корову, что значительно выше среднего по региону и стране.

– Соглашение, которое мы подписали, даст новый импульс нашему сотрудничеству, и мы постараемся в два раза увеличить ту финансовую поддержку, которую мы уже оказываем Рязанской области, – а это около 4 миллиардов рублей, – заявил Валерий Назаров.

В ближайших планах, по его словам, поставка в регион на условиях лизинга около 100 единиц техники, более 3 тысяч голов скота. Также глава «Росагролизинга» особо выделил задачу по развитию сельхозкооперации: в регионе может появиться опытная площадка, на которой будут апробированы новые подходы к этой системе. Сообщил Назаров и о возможности подготовки специальной программы для Рязанской области, предусматривающей для аграриев отсрочку по лизинговым платежам до 6 месяцев. В настоящее время такая программа действует для членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) и пользуется очень большим спросом.

Как отметил статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, присутствовавший на подписании соглашения, в числе проектов на перспективу, по которым намечено тесное взаимодействие Рязанской области с Минсельхозом и АО «Росагролизинг», создание в регионе крупного селекционно-генетического центра для крупного рогатого скота, увеличение объемов производства молока.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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