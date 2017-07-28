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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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В Рязани полицейские раскрыли кражу вещей из автомобиля

16:16 / Происшествия

В полицию с заявлением обратилась 26-летняя жительница Рязани. Она сообщила, что на двое суток оставляла на территории организации, расположенной на окружной дороге, свой автомобиль «Жигули» 14-модели. При этом машина оставалась незапертой. Когда же заявительница решила воспользоваться своим автомобилем, то обнаружила, что из него пропали аккумулятор, автомагнитола, аудиоколонки и усилитель.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили причастность к краже 30-летнего жителя Рязани – рабочего одного из предприятий. Его разыскали и допросили. Злоумышленник признался в содеянном. Краденое имущество изъято.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает сайт регионального УМВД России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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