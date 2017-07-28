Правительство России выделяет средства на завершение строительства БСМП в Рязани

Правительство РФ выделяет 500 млн рублей на завершение строительства онкологического центра в Калининграде и Больницы скорой медицинской помощи в Рязани. Сегодня эта тема обсуждалась на заседания правительства РФ, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев.

Какая именно сумма будет направлена для БСМП, не уточнялось. Средства не были заложены в бюджете, они дополнительно выделяются из резерва правительства и были распределены на заседании кабинета министров.

– На обоих объектах ведутся строительно-монтажные работы. Их нужно завершать, – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Источник: сайт правительства РФ