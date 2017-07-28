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Главная страница / Рязанские новости / 28 июля 2017 года
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Правительство России выделяет средства на завершение строительства БСМП в Рязани

16:23 / Власть

Правительство РФ выделяет 500 млн рублей на завершение строительства онкологического центра в Калининграде и Больницы скорой медицинской помощи в Рязани. Сегодня эта тема обсуждалась на заседания правительства РФ, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев.

Какая именно сумма будет направлена для БСМП, не уточнялось. Средства не были заложены в бюджете, они дополнительно выделяются из резерва правительства и были распределены на заседании кабинета министров.

– На обоих объектах ведутся строительно-монтажные работы. Их нужно завершать, – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Источник: сайт правительства РФ

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 27 июля 2017 года
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